Запах лаванды снижает кортизол, а мята бодрит: как ароматы управляют эмоциями и экономят до ₽5 тыс. в год

Запахи обладают удивительной способностью мгновенно возвращать нас в детство, вызывать тревогу или, наоборот, дарить чувство абсолютного умиротворения. Использование летучих растительных соединений для коррекции самочувствия давно переросло рамки обычных спа-процедур и стало объектом серьезных нейробиологических исследований. О том, как именно обонятельные рецепторы управляют нашими внутренними органами и психикой, в беседе с корреспондентом REGIONS рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

От древних культов к доказательной науке XX века

Применение благовоний и экстрактов растений для врачевания уходит корнями в глубокую древность, однако научный статус это направление обрело относительно недавно.

Ароматерапия — форма альтернативной медицины, которая использует эфирные масла и другие душистые вещества растительного и животного происхождения для улучшения физического и психологического здоровья человека. Официально ароматерапия как наука сформировалась в XX веке благодаря работам французского парфюмера, химика-технолога и физиолога Рене Гатфоссе (1881–1950 гг.), рассказывает Роман Опарин. Именно Гатфоссе в ходе лабораторных экспериментов доказал, что натуральные эфирные масла обладают мощными антисептическими, противовоспалительными и регенеративными свойствами, действуя гораздо глубже, чем обычные парфюмерные отдушки.

«Ароматерапия — форма альтернативной медицины, которая использует эфирные масла и другие душистые вещества растительного и животного происхождения для улучшения физического и психологического здоровья человека. Официально ароматерапия как наука сформировалась в XX веке благодаря работам французского парфюмера, химика-технолога и физиолога Рене Гатфоссе (1881–1950 гг.)», — рассказывает Роман Опарин.

Прямой провод в мозг: как организм реагирует на запахи

Физиологический механизм воздействия ароматов уникален тем, что обонятельный импульс — это единственный сенсорный сигнал, который попадает в головной мозг напрямую, минуя главный распределительный центр (таламус).

Как объясняет эксперт, путь состоит из нескольких стремительных этапов. При вдыхании микроскопические летучие соединения пахучих веществ проникают в носовую полость. Молекулы оседают на тончайших ресничках обонятельных рецепторов, расположенных в верхней части носа. Затем электрический сигнал по обонятельному нерву передается в лимбическую систему мозга, которая напрямую управляет нашими эмоциями, памятью, выработкой гормонов, частотой пульса и дыханием. Именно поэтому реакция на запах (расслабление или учащение сердцебиения) происходит практически мгновенно.

Аптечка в воздухе: три направления воздействия ароматов

В зависимости от химического состава эфирного масла его воздействие на вегетативную нервную систему может кардинально отличаться. Биолог выделяет три основные группы природных регуляторов.

Релаксанты (лаванда, розмарин, ромашка). Молекулы этих растений снижают уровень гормона стресса (кортизола) в крови, замедляют избыточное сердцебиение, помогают быстро снять ментальное напряжение, тревогу и борются с затяжной бессонницей.

Стимуляторы (мята, цитрусовые группы). Яркие ароматы лимона, апельсина или перечной мяты активизируют выработку дофамина и серотонина. Они мгновенно бодрят, поднимают настроение, помогают преодолеть утреннюю сонливость и синдром хронической усталости.

Когнитивные адаптогены. Особые группы масел способны локально снимать спазмы сосудов (купируя головную боль), существенно повышать концентрацию внимания при напряженной умственной работе и мягко стимулировать иммунный ответ организма. Спикер подчеркивает, что ароматерапия требует строго индивидуального подхода, так как из-за особенностей личной ольфакторной памяти и чувствительности один и тот же запах может вызывать у разных людей противоположные реакции.

Экономия здоровья

Натуральные эфирные масла терапевтического класса в аптеках Подмосковья стоят в среднем от ₽400 до ₽2 тыс. за флакон в зависимости от сложности добычи сырья. Стоимость синтетических антистресс-препаратов и седативных средств сопоставима, однако регулярное распыление качественного масла через ультразвуковой диффузор позволяет экономить до ₽3 –5 тыс. в год на покупке искусственных стимуляторов и успокоительных, оказывая при этом мягкое, естественное воздействие на организм.

Ранее сообщалось, чем грозит небрежность на кухне.