В Подмосковье на обеспечение школьников питанием в 2026 году предусмотрели ₽16,5 млрд

В Подмосковье на обеспечение школьников питанием в 2026 году предусмотрели более ₽16,5 млрд. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Мы понимаем, что для многих семей это значительная статья расходов, поэтому помощь должна быть адресной и ощутимой. В Подмосковье для льготных категорий школьников и учащихся начальных классов предусмотрено бесплатное питание», — напомнил он.

Бесплатным питанием в регионе обеспечивают детей участников СВО, учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в округах могут действовать дополнительные льготы. К примеру, в Электростали бесплатно кормят детей с заболеваниями пищеварительных органов и почек.

«Помимо этого, по указу президента, однократным бесплатным питанием обеспечиваются все ученики 1-4 классов. Оформлять услугу не нужно — она предоставляется автоматически», — добавил Брынцалов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность нового воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках.