Новая крыша, свежие стены и уютные кабинеты: школа в поселке Северный преображается к новому учебному году

В школе поселка Северный Талдомского городского округа продолжается текущий ремонт. Работы ведутся в рамках муниципального контракта, и на сегодняшний день часть из них уже завершена.

Ремонт кровли здания школы выполнен в полном объеме и точно в установленные сроки. Подрядная организация ООО «ДомстройТалдом» провела весь комплекс работ — от демонтажа старого покрытия до укладки нового кровельного материала и устройства гидроизоляции. Теперь зданию не страшны ни дожди, ни снег, а ученики и педагоги будут находиться в безопасности и комфорте.

В настоящее время в школе полным ходом идут внутренние ремонтные работы. Специалисты обновляют стены и потолки в учебных кабинетах и коридорах, заменяют напольные покрытия, выполняют косметическую отделку и покраску помещений. Все работы находятся в активной фазе и ведутся согласно утвержденному графику.

Завершение ремонта запланировано на 15 августа 2026 года. Это означает, что уже 1 сентября, в традиционный День знаний, обучающиеся поселка Северный переступят порог своей обновленной, светлой и уютной школы.

Школа в поселке Северном — это не просто здание. Это место, где растут дети, где формируется будущее Талдомского округа. Делается все, чтобы 1 сентября ребята вернулись в родные стены с улыбкой и вдохновением.