Бесплатная реабилитация ветеранов СВО в Подмосковье: где проходят восстановление и как получить направление

Бесплатно восстановить здоровье в Подмосковье могут не только сами ветераны СВО, но и их супруги, дети, а также родные пропавших без вести бойцов. Бойцам предлагают курсы разной направленности: от гидрореабилитации с погружениями до обучения управлению автомобилем с ручным приводом и сложного протезирования с адаптацией в быту. Родственникам участников СВО помогают психологи — специалисты работают с последствиями травм и стресса. Подробности о действующих центрах, их услугах и порядке получения бесплатного направления REGIONS узнали в подмосковном филиале госфонда «Защитники Отечества».

Где и сколько центров

Подмосковная система реабилитации участников СВО считается одной из лучших в стране. Как пояснил представитель регионального филиала фонда, основных центров шесть, и каждый ориентирован на свое направление.

«Ясенки» под Подольском — головной центр социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий. Восстановление здесь идет по одиннадцати профильным программам, охватывающим и физическую терапию, и психологическую поддержку. Отличительная черта — бассейн, где практикуют гидрореабилитацию с элементами дайвинга. Такой подход хорошо зарекомендовал себя при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) и в восстановлении дыхательной системы.

«Реализуем здесь такие уникальные проекты, как „Школа ходьбы на протезе“ — восстановление до и после протезирования, „Активная коляска“ — обучение навыкам пользования кресло-коляской, биорезонансная терапия (БРТ), которая помогает справиться с болевыми и тревожными синдромами. Все под контролем врачей, кинезиологов и психологов», — подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде — единственное в стране место, где бесплатную реабилитацию проходят потерявшие зрение или слух бойцы со всех регионов. Главный акцент — последствия тяжелых ранений и контузий. Учреждение заработало в 2024 году.

Помимо восстановления, здесь дают новую профессию: оператор кол-центра, мастер цифровой обработки, сборщик жгутов, столяр, эксперт по доступной среде — всего одиннадцать направлений. Используют и роботизированные методики, ускоряющие восстановление: систему «Робоспайн» и бесконтактную ванну «Акварелакс». В ванне гидромассаж снимает мышечное напряжение, после чего робот мягкими растяжениями возвращает подвижность позвоночнику. При ряде диагнозов это позволяет обойтись без операции на спине.

«В работе с бойцами, прошедшими через тяжелые физические нагрузки и ранения, мы не имеем права на ошибку. Тандем „Робоспайн“ и „Акварелакс“ — это важная система, которая позволяет нам действовать максимально щадяще. Принцип мягкой декомпрессии, реализованный в паре этих аппаратов, дает стойкий положительный эффект у 90% бойцов», — рассказал директор Центра реабилитации имени Мещерякова Сергей Захаров.

Центр трансляционной реабилитации «Голубое» в Солнечногорске принял первых пациентов в августе 2026 года. Здесь работают школа ходьбы, лаборатории, кабинет цифрового обследования, центр протезирования и площадка для адаптивного автомобильного карт-спорта. Применяют кинезиотерапию, механотерапию, магнитотерапию и СМВ (лечение микроволнами). Профиль центра — восстановление опорно-двигательного аппарата после множественных переломов и черепно-мозговых травм.

Клинический санаторий «Русь» в Рузском округе — многопрофильное учреждение Минобороны РФ. Специализация — заболевания центральной нервной системы, сочетанные нарушения опорно-двигательной и периферической нервной систем. В арсенале — бальнеотерапия, стоун-терапия горячими камнями, физиотерапия, массаж, ЛФК.

Санаторий «Озеро Белое» в Шатуре занимает 88 гектаров в сосновом лесу Мещерской низменности. Здесь делают ставку на психологическую разгрузку, лечение дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата — через бальнеотерапию, гидротерапию, ЛФК, массаж и чистый воздух. Для нейромышечного восстановления есть тренажер «Хьюбер». К услугам отдыхающих — крытый бассейн, тренажерный зал, сауна с купелью, библиотека. Условия подходят для совместного отдыха ветеранов с семьями. Особая гордость — собственная маломинерализованная сульфатно-натриево-магниево-кальциевая вода: ее пьют и используют для ванн. Показана при болезнях ЖКТ, мочевыводящих путей, сахарном диабете и ожирении.

Оздоровительный комплекс «Литвиново» в Наро-Фоминском округе бесплатно принимает родственников бойцов, в том числе жен и детей пропавших без вести.

«Это те точки, где бойцы СВО и их семьи могут пройти реабилитацию по ОМС, то есть бесплатно», — отметили в региональном отделении Фонда «Защитники Отечества».

В остальные центры реабилитации записываются через портал Госуслуг либо через муниципальные центры поддержки участников СВО.

«Попасть на реабилитацию в Центр имени А. И. Мещерякова, центр „Голубое“, санатории „Русь“ и „Белое озеро“, а также „Литвиново“ можно через Фонд „Защитники Отечества“. В „Ясенки“ оформление доступно только через сайт uslugi.mosreg.ru либо через соцзащиту. Для оформления направления нужно подойти к социальному координатору, предоставить медицинскую документацию и фонд оформит заявку в определенный реабилитационный центр. По медицинским показаниям можно пройти реабилитацию несколько раз в год», — уточнили в подмосковном филиале Фонда «Защитники Отечества».

Как часто можно пройти восстановление бесплатно

Бойцам и ветеранам СВО курс медицинской реабилитации или санаторно-курортного лечения в центрах СФР и ведомственных здравницах длится 21 день и положен раз в год.

Членам семей ветеранов доступны курсы социально-психологической реабилитации и оздоровления на семь дней, тоже раз в год — например, в «Литвиново», «Озере Белом» или профильных отделениях КЦСОР.

Супруги ветеранов, проходящих реабилитацию в «Ясенках», могут находиться рядом с ними весь курс — раз в год.

Внеочередное право на путевку закреплено за инвалидами I группы, Героями России и ветеранами СВО с тяжелыми комбинированными травмами — это прописано в региональных и федеральных нормативных актах.

В Фонде «Защитники Отечества» подчеркивают: реабилитация нужна не только для заживления ран. Ее задача — вернуть человеку ощущение нужности, помочь снова войти в семью и профессию. Именно это и делают подмосковные учреждения, работающие с ветеранами СВО и их близкими.

Ранее сообщалось, как расширяется медицинская инфраструктура Подмосковья в 2026 году.