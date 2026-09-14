Суд в Подмосковье рассмотрит дело о трех убийствах, совершенных более 23 лет назад

Серпуховской городской суд рассмотрит дело о трех убийствах, совершенных более 23 лет назад. Перед судом предстанут два жителям Подмосковья, сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с августа по декабрь 2003 года обвиняемые узнали, что отец их приятеля систематически избивает его мать, и по просьбе друга решили убить мужчину.

Злоумышленники подкараулили потерпевшего, насильно усадили его в автомобиль и задушили ремнем. После этого они вывезли тело на песчаный карьер у деревни Гавшино и закопали.

Позднее они убили и того самого приятеля. Причиной стали финансовые разногласия. Помимо этого, потерпевший начал угрожать обвиняемым, что сообщит правоохранительным органам об убийстве отца.

В результате злоумышленники приехали к приятелю домой, избили его и задушили. Свидетелем преступления стала знакомая потерпевшего, которая в этот момент находилась у него дома. Обвиняемые убили и ее. Тела обоих они вывезли на тот же песчаный карьер и закопали.

Раскрыть преступления удалось благодаря показаниям одного из соучастников, который отбывал наказание за ранее совершенное преступление.