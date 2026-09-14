В Московской области увеличилось количество предпрофессиональных классов

В Московской области на 40% увеличилось количество предпрофессиональных классов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Сейчас 10-11-е профильные предпрофессиональные классы открыты в 98% школ региона. В них обучаются более 65 тыс. человек. В новом учебном году количество таких классов выросло с 2,5 до 3,5 тыс. Число партнеров классов — вузов, колледжей, предприятий — за год увеличилось в два раза и составило 960.

«С этого года у нас действует единый стандарт, который включает совместную с партнерами реализацию программ внеурочной деятельности и элективных курсов, подготовку проектных работ по профилю. Это помогает школьникам выстраивать образовательную траекторию и осознанно выбрать будущую профессию», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Она отметила, что трое из четырех выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы на бюджет. При этом самый высокий процент поступления на бюджет — у выпускников медицинских классов, это 83%. Также в топе — выпускники ИТ и инженерных классов, их 81% и 80% соответственно.

По итогам ЕГЭ лидерами стали выпускники инженерных классов. Ребята сдали физику в среднем на 10 баллов выше, чем школьники в РФ, а профильную математику — выше на 6 баллов.

Чаще всего выпускники предпрофессиональных классов идут учиться в вузы на инженерное дело, медицину и ИТ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что математические классы в школах региона очень востребованы.