Работники «Мособлпожспаса» помогли двум пенсионерам выбраться из лесной чащи в Волоколамске

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса двух пенсионеров, которые пошли за грибами и заблудились. Инцидент произошел в Волоколамском округе.

Первый случай произошел в районе СНТ «Сославино». За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 71-летний супруг отправился за грибами и не вернулся. Прибывшие на место спасатели примерно за час нашли мужчину и вывели его из чащи.

Второй пенсионер заблудился неподалеку от СНТ «Останкино». Об этом сообщила жена 72-летнего мужчины. Поиск грибника осложнялся наступившими сумерками и отсутствием у пенсионера мобильного телефона. Несмотря на это, спустя несколько часов поиска он был найден.

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