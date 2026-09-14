«Я так робела»: 91-летняя Алиса Фрейндлих впервые за долгое время вышла на сцену

В Московском международном Доме музыки прошла премьера программы «…Она и музыка и слово…» с участием Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, сообщает StarHit. Мероприятие прошло при полном аншлаге.

91-летняя Фрейндлих прочла стихи Осипа Мандельштама, Николая Гумилева, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. «Виртуозы Москвы» под управлением 81-летнего Спивакова исполнили произведения Иоганна Баха, Франца Шуберта, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Астора Пьяццоллы. Алиса Бруновна выглядела эффектно и торжественно в черном костюме-тройке.

Зрители устроили 10-минутную овацию в финале, а Фрейндлих закружилась в танце со Спиваковым под аплодисменты и крики «Браво!». Однако сама актриса призналась, что не вполне довольна своим выступлением.

«Я так робела», — призналась актриса.

Московская премьера программы должна была состояться в июне, но ее перенесли из-за экстренной госпитализации Спивакова 19 июня. Сначала появились сообщения о возможном инсульте, но позже стало известно, что у него диагностировали пневмонию. Дирижер провел в больнице около двух недель.

Премьерный показ творческого вечера прошел на Основной сцене Большого драматического театра имени Товстоногова в Санкт-Петербурге.

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