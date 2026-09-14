Как собрать подготовку к экзаменам в Подмосковье и сэкономить в 2–3 раза: онлайн, группы, бесплатные инструменты

Подмосковные семьи столкнулись с подорожанием репетиторских услуг и теперь ищут способы готовить детей к экзаменам без лишних трат. Юрист Николай Метелица в беседе с REGIONS разобрал , как формируется цена академического часа, где репетиторские центры прячут дополнительные платежи и какими законными методами можно урезать расходы на дополнительные занятия.

Личный наставник: максимальная отдача за максимальные деньги

По данным эксперта, занятия с персональным педагогом — самый дорогой сегмент рынка. Здесь цена напрямую зависит от того, кто именно ведет урок. Студенты профильных вузов и выпускники педагогических университетов просят за час от ₽600 до ₽1,2 тыс. — это начальный уровень, подходящий для подтягивания текущих оценок. Педагоги школ с опытом, разбирающиеся в тонкостях программы, оценивают встречу в ₽1,5–3 тыс. Наконец, составители экзаменационных заданий (эксперты ЕГЭ) и профессора вузов находятся в верхней ценовой категории: их академический час (45 минут) стоит от ₽4 до ₽10 тыс.

По данным специалиста, при средней ставке ₽2,5–3 тыс. два урока в неделю дают около ₽24 тыс. в месяц за один предмет. За учебный год набегает порядка ₽300 тыс. Если же ребенок готовится к двум-трем экзаменам, общие затраты родителей могут перевалить за ₽600 тыс.

«Расходы на репетиторов все чаще закладываются в семейный бюджет как регулярная статья, сопоставимая с затратами на дополнительное образование», — отмечает эксперт.

Как сократить расходы: два рабочих варианта от эксперта

Первый путь — онлайн-платформы. Тем, кто не хочет платить за время отдельного преподавателя, подойдут онлайн-школы. Подписочная модель заметно удешевляет обучение: месячный взнос — около ₽4–6 тыс., а годовой курс по одному предмету — примерно ₽35–50 тыс. Крупные агрегаторы дают еще меньшую цену, если семья приобретает пакет из трех-четырех курсов.

Второй путь — очные группы при вузах. Групповые занятия при университетах или частных центрах развития — промежуточный вариант: в месяц за предмет выходит ₽5–8 тыс. Это ощутимо дешевле индивидуальных уроков, но есть обратная сторона: педагог физически не успевает следить за ошибками всех 10–15 человек в группе.

Онлайн или офлайн: что выгоднее

По мнению эксперта, дистанционные уроки обычно стоят меньше очных — репетиторы ссылаются на сниженные организационные издержки. К тому же онлайн экономит время на дорогу и позволяет учиться из дома. Правда, не всем детям подходит такой формат: кому-то необходимо личное присутствие педагога, и здесь все решают индивидуальные особенности.

«Онлайн-школы — более доступный вариант для большинства семей. Пакетные тарифы сразу на несколько предметов снижают стоимость подготовки в пересчете на один курс», — поясняет Николай Метелица.

Советы юриста: как не переплатить

Николай Метелица рекомендует родителям не решать проблему в одиночку. Первое — планировать бюджет заранее: старт подготовки в 10-м классе позволяет растянуть нагрузку и платить частями. Второе — комбинировать форматы: курсы для системной базы плюс точечные занятия с репетитором по сложным темам. Третье — использовать бесплатные источники: открытый банк заданий ФИПИ, пробные экзамены в школе и консультации учителей.

«Главное — не ждать до последнего и не искать деньги на финишной прямой. Чем раньше начнете подготовку, тем меньше будет ежемесячная нагрузка на бюджет. И обязательно сравнивайте цены и форматы — разница может быть существенной», — завершает Николай Метелица.

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