От Королева до Можайска: как расширяется медицинская инфраструктура Подмосковья в 2026 году

Подмосковье в 2026-м получило четырнадцать медицинских объектов — их возвели и сдали в строй. Лидером по масштабу стала королевская поликлиника, способная обслужить тысячу человек за смену. Еще две подстанции скорой — в Ленинском и Можайском округах — заработают до конца года. Об этом REGIONS сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Особого внимания заслуживают три объекта. Королевская поликлиника на улице Циолковского раскинулась на 18 тыс. кв. метров. Ее сменная мощность — тысяча посетителей: шестьсот взрослых, триста детей, сто человек в травмпункте. Помимо дневных стационаров, здесь действуют онкоцентр и Центр здоровья, а из оборудования — МРТ, КТ, УЗИ, маммограф и флюорограф. Кадровый состав — 197 врачей и 313 средних медработников.

«Здесь будут работать 197 врачей и 313 средних медработников — терапевты, педиатры, кардиологи, неврологи, онкологи и другие специалисты. Их переведут из действующих подразделений Королевской больницы», — отметили в ведомстве.

В Чехове на улице Мира с лета работает детская поликлиника на 500 посещений. Здание в 8,6 тыс. кв. метров подняли там, где прежде стоял снесенный соматический корпус. Внутри — педиатрия, стоматология, неотложка, кабинеты узких специалистов, вакцинопрофилактика, рентген, УЗИ, ЭКГ и реабилитация.

«Здесь разместили велопарковки, высадили газон, кустарники и деревья», — подчеркнули в Минстрое Подмосковья.

В Ногинске на 2-й Глуховской улице появилась объединенная взросло-детская поликлиника — тоже на 500 посещений. Трехэтажное строение площадью почти 13 тыс. кв. метров выполнено в нестандартном проекте с внутренним двориком. Штат — 90 врачей и 170 средних медработников.

«Для пациентов готово взрослое отделение на 350 посещений в смену и детское — на 150. Современное оборудование для диагностики: рентген, флюорограф, маммограф — все под одной крышей. Удобные зоны ожидания, адаптированные пространства для маломобильных посетителей и даже детские площадки, чтобы ожидание приема было комфортнее», — рассказали в региональном ведомстве.

Новые поликлиники и больницы также открылись в Люберцах, Пушкине, Дмитрове, Красногорске, Одинцове, Домодедове и Павловском Посаде, подстанции скорой — в Мытищах, Ступино и Волоколамске.

Осенью планируют сдать два пункта скорой: в деревне Суханово на четыре бригады и в селе Поречье на три бригады. Последний охватит свыше 30 тыс. жителей. Параллельно возводят флагманские медцентры в Балашихе и Мытищах — их намерены открыть в 2028 и 2030 годах.

Ранее сообщалось, что новый перинатальный центр открылся в микрорайоне Купелинка Ленинского округа.