Отдых на Черном море подешевел на 20%: цены на курорты России и зарубежные туры в 2026 году

В августе 2026 года на фоне удорожания зарубежных туров в России зафиксировано существенное снижение цен на услуги внутреннего туризма. По данным Росстата, поездки на отечественные черноморские курорты подешевели на 19,7%, в то время как стоимость туров в страны Юго-Восточной Азии выросла на 8,8%, а в Египет и Турцию — на 7,2% и 5,8% соответственно. Снижение цен также затронуло круизы, санатории и гостиничный сектор внутри страны. Об этом сообщает сетевое издание Царьград .

Динамика цен на туризм в августе 2026 года

Главной тенденцией месяца стало резкое удешевление отечественных морских курортов — отдых на Черноморском побережье России подешевел на 19,7%. Параллельно снизились ценники и на другие виды внутреннего отдыха: стоимость речных круизов сократилась на 7%, путевки в пансионаты и дома отдыха стали доступнее на 5,1%, а в санатории — на 2,4%. Отельный сектор также продемонстрировал падение: проживание в гостиницах категорий от двух до пяти звезд подешевело на 1,5–1,8%, в хостелах — на 1%, а экскурсионные поездки по стране потеряли в цене 0,9%.

Зарубежные направления, напротив, показывают устойчивый рост стоимости. Сильнее всего подорожали туры в страны Юго-Восточной Азии, прибавившие 8,8%. Поездки в Египет выросли в цене на 7,2%, в Турцию — на 5,8%, а туры в Среднюю Азию и Китай стали дороже на 5,4% и 4% соответственно. Избежать подорожания среди внешних направлений удалось только маршрутам в Беларусь и страны Закавказья, где расценки остались на прежнем уровне.