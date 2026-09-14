Отпуск обернулся трагедией: 76-летняя москвичка попала в реанимацию в Турции

76-летняя москвичка Татьяна оказалась в реанимации в Турции после разрыва аневризмы и кровоизлияния в мозг. Ее дочери пришлось самостоятельно решать вопрос с оплатой экстренного лечения, а счет клиники достиг $55 тыс., сообщает Царьград .

Женщина приехала в Аланью вместе с дочерью 5 сентября. Во время прогулки к морю у нее произошел разрыв аневризмы, после чего потребовалась срочная медицинская помощь.

Сначала Татьяну доставили в местную больницу Аланьи. По словам дочери, необходимого нейрохирурга там не оказалось, поэтому пациентку перевели в Life Hospital в Анталье.

В новой клинике врачи настаивали на проведении операции и ангиографии. Однако, по словам дочери, страховая компания отказалась оплачивать эти процедуры, хотя другие расходы на лечение должна была покрыть.

Дочь самостоятельно согласовывала проведение операции с врачами. Изначально клиника выставила счет на 60 тыс. долларов, но после переговоров снизила его до 55 тыс. долларов. Это составляет более 4,6 млн рублей.

Для семьи такая сумма оказалась неподъемной. Пенсия Татьяны составляет 30 тыс. рублей, а ее дочь, воспитывающая ребенка одна, получает 75 тыс. рублей.

Татьяна должна была вернуться в Россию, однако по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Дочь уже обращалась в консульство, МИД, Минздрав и страховую компанию, но вопрос с оплатой лечения пока не решен.