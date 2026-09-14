Саудовская нефть под угрозой? Что означает разрушение резервуаров Aramco в Абхе

Удар по нефтяной инфраструктуре Saudi Aramco в Абхе на юго-западе Саудовской Аравии привел к серьезным повреждениям резервуарного парка. По данным спутникового анализа Sentinel-2, как минимум шесть резервуаров уничтожены, еще восемь получили значительные повреждения, сообщают OSINT-аналитики, пишет Нефть и Капитал.

Объект в Абхе относится к распределительной инфраструктуре Aramco и ориентирован преимущественно на обеспечение внутреннего рынка. Через такие базы осуществляется хранение и распределение бензина, дизельного топлива, керосина и сжиженного газа.

Повреждение резервуаров может повлиять не только на объем доступного хранения. Резервуарные мощности позволяют балансировать поставки и обеспечивать гибкость работы нефтеперерабатывающей системы. При длительном ремонте их потеря способна создать ограничения для переработки.

Дополнительные риски связаны с необходимостью компенсировать выпавшие мощности за счет других объектов и изменить маршруты доставки топлива в южные регионы страны. Это повышает нагрузку на существующую логистическую инфраструктуру.

На экспортные возможности Саудовской Аравии также может повлиять повреждение нефтепровода «Восток–Запад», соединяющего Абкайк с терминалом Янбу на Красном море. Его пропускная способность составляет около 4 млн баррелей в сутки, а сама система рассматривается как важный альтернативный маршрут для поставок в обход Ормузского пролива.

При сохранении повреждений саудовской нефтяной инфраструктуре может потребоваться перераспределять часть продукции с экспортного направления на внутренний рынок. Это способно усилить давление как на систему снабжения внутри страны, так и на доступные объемы экспорта.