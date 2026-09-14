Очереди в терминале: Росавиация приостановила работу аэроузла Сочи из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Сочи с вечера 13 сентября и в ночь на 14 сентября 2026 года ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов из-за повторяющейся угрозы атак беспилотников. В здании аэровокзала образовались массовые скопления пассажиров, ожидающих возобновления полетов и допуска в чистую зону. Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил, что в городе неоднократно срабатывали сирены воздушной тревоги, а все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает РГ.

Временные ограничения и ситуация в терминале

С 22:33 мск 13 сентября Росавиация официально приостановила прием и выпуск самолетов в международном аэропорту Сочи. Причиной принятия экстренных мер стала регулярная угроза применения беспилотных летательных аппаратов, из-за которой над курортной зоной неоднократно включались сирены оповещения.

Из-за задержки десятков рейсов в терминале аэропорта образовался коллапс. На кадрах с места событий зафиксированы длинные очереди из сотни людей, ожидающих начала посадки и открывающих допуск в досмотровые зоны после снятия воздушной тревоги.

Реакция городских властей и экстренных служб

Глава города Сочи Андрей Прошунин в 3:50 мск 14 сентября обратился к гражданам и гостям курорта, подчеркнув сохранение высокой опасности воздушных ударов. Градоначальник призвал жителей оставаться в укрытиях и не покидать безопасные помещения до полного отбоя тревоги.

В городе задействованы все доступные силы и средства системы противовоздушной обороны и защиты инфраструктуры. Городские системы экстренного оповещения населения функционируют в штатном режиме, оперативные службы дежурят в усиленном составе.

Состояние инфраструктуры и пассажиров

Пассажиры задерживающихся рейсов продолжают оставаться внутри аэровокзального комплекса, где им оказывают необходимую информационную поддержку. Представители авиакомпаний и аэропорта ведут работу по перераспределению расписания вылетов по мере стабилизации обстановки в воздухе.

Администрация транспортного узла рекомендует следить за изменениями в онлайн-табло и прибывать в аэропорт с учетом действующих ограничений на движение воздушного транспорта.