Стало известно, во сколько обошлись роды жены Гарика Харламова

45-летний Гарик Харламов и 33-летняя Катерина Ковальчук стали родителями. У пары родилась дочь. Катерина рожала в подмосковном госпитале «Лапино».

По данным издания Super, стоимость родов составила ₽840 тысяч. Молодая мама выбрала программу «Роды в центре домашнего акушерства». Роды принимала врач второй категории, чей стаж составляет 24 года.

Программа дает максимальную свободу: во время схваток можно ходить, принимать душ, менять положение тела, выбирать удобную позу для родов и даже рожать в воде при желании. Рядом с роженицей постоянно находятся акушерка и доула, при необходимости подключаются другие врачи.

Услуги анестезиолога (эпидуральная анестезия) стоят отдельно — ₽150 тысяч. Таким образом, общая стоимость родов с анестезией могла составить около ₽1 млн.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и его жена Азиза ждут второго ребенка.