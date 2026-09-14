Итоги первого сезона «Дворовой лиги» подвели в Балашихе. Соревнования прошли на стадионе «Орион» в День города. Глава округа Сергей Юров отметил, что в проекте, инициированном «Единой Россией», приняли участие более 1 тыс. жителей.

«Для нас важно, чтобы спорт был доступен рядом с домом, чтобы дворовые площадки становились местом для общения, командной игры и новых знакомств. В этом сезоне в турнирах приняли участие более тысячи жителей Балашихи, и мы видим большой интерес к проекту», — сказал он.

«Дворовая лига» — это городской спортивный проект, который объединяет жителей Балашихи через бесплатные турниры по различным видам спорта. Участвовать могут все желающие — от 8 до 69 лет. Главный приз сезона — новая спортивная площадка или ремонт существующей спортивной площадки для района-победителя.

Проект стартовал в апреле в парке «Пехорка-Лес», а основные матчи начались 15 мая. Участники соревновались в популярных дисциплинах: футбол, волейбол 4×4, баскетбол 3×3, настольный теннис, лазертаг и нормативы ГТО. Победителем стала команда «Балашиха-3», получившая сертификат на строительство или реконструкцию спортплощадки.

Сегодня более 40% жителей Подмосковья регулярно занимаются спортом в парках и на дворовых площадках. Во многом это стало возможным благодаря развитию спортивной инфраструктуры в шаговой доступности. За пять лет по народной программе «Единой России» в Подмосковье модернизировано более 500 стадионов. Почти 350 общественных пространств переформатированы под активный отдых. В 2026 году запланированы строительство и реконструкция 54 спортивных объектов, порядка 30 из них — в малых городах и поселках. Также идет обустройство новыми тренажерными комплексами более 400 дворовых территорий региона.