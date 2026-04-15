Без длинных очередей и стресса: как портал «Работа России» заменил «Госуслуги» для безработных

Потеря работы для любого человека — всегда неожиданный и тяжелый удар. Первое желание в такой ситуации — быстро решить все формальности, оформить государственную поддержку и зарегистрироваться в центре занятости (в просторечии — на бирже труда), чтобы получить временную финансовую подушку и спокойно подыскивать новое место. Однако не все так просто, как кажется. В них разбирался портал Финансы Mail.

Главный сюрприз для многих: подать заявление через «Госуслуги» прямо сейчас не выйдет — этот функционал временно отключили, разобрался корреспондент издания. Теперь все операции по регистрации проходят через портал «Работа России». Это своего рода универсальный онлайн-хаб для соискателей и служб занятости. На сайте можно заполнить подробную анкету, следить за изменениями своего статуса, получать актуальную информацию о выплатах и доступных мерах поддержки — и все это без изматывающего стояния в очередях. При грамотном использовании ресурс серьезно экономит время и снижает уровень тревоги.

Дальше цепочка действий выстроена логично. Человек отправляет электронное заявление, сотрудники центра занятости проверяют документы, оценивают обстоятельства и выносят вердикт — ставить на учет или нет. При положительном решении гражданин получает официальный статус безработного и вместе с ним право на ежемесячное пособие.

Кстати, центр занятости не ограничивается одними выплатами. Его специалисты помогают подобрать подходящие вакансии, предлагают бесплатное переобучение по востребованным специальностям, консультируют по стратегии поиска работы и даже рассказывают об особых программах трудоустройства для подростков.

Кого же признают безработным? Формально — любого, кто лишился места, активно ищет новое и готов выйти хоть завтра. Но закон № 565-ФЗ «О занятости» устанавливает строгие рамки. Отсутствие дохода само по себе не гарантирует статуса. Например, если за последние 12 месяцев у человека не набралось хотя бы 26 полных отработанных недель (на одной должности или нескольких), в пособии могут отказать. Отдельная категория — уволенные по собственному желанию: для них тоже предусмотрены свои нюансы, о которых лучше знать заранее.

