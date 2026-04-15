Рынок труда в России: эксперты выделили тренды мотивации соискателей, дефицита кадров и критериев отбора

Российский рынок труда продолжает попытки адаптироваться к структурному дисбалансу. Эксперт в этой сфере Людмила Матюшина и директор hh.ru по Северо-Западному региону Юлия Сахарова выделили три ключевые тенденции, которые определяют текущую ситуацию, сообщил rosbalt.ru.

Первая из них касается мотивации соискателей. Как поясняет специалист Матюшина, далеко не все, кто размещает заявки на поиск работы, действительно находятся в активном поиске «здесь и сейчас». Часть из них уже трудоустроена, но в пассивном режиме мониторит рынок, присматриваясь к потенциально более выгодным предложениям. Другие же и вовсе не планируют менять место работы — им просто важно оценить, насколько их компетенции соответствуют современным требованиям работодателей.

«Еще одна причина — понимание современного уровня зарплат. Это, например, может явиться дополнительной аргументацией при просьбе о повышении оклада», — пояснила в комментарии «РосБалту» эксперт рынка труда Людмила Матюшина.

Вторая сохраняющаяся тенденция — это продолжающийся дефицит кадров в целом ряде отраслей. Острее всего, по словам Сахаровой, нехватка персонала ощущается в рабочем, производственном и инженерном секторах. Серьезный кадровый голод зафиксирован также в строительстве, логистике, здравоохранении и сфере высоких технологий.

«В Петербурге тенденции схожи с общероссийскими: сильнее всего не хватает рабочих кадров, специалистов для производства, строительства, транспорта, ритейла, медицины и фармацевтики. При этом растет спрос и на профессионалов с более сложным набором компетенций — в том числе на специалистов, умеющих работать с ИИ», — указывает директор hh.ru по Северо-Западному региону Юлия Сахарова.

Третья тенденция касается критериев отбора. Эксперт подчеркивает: сегодня кандидата уже не оценивают исключительно по диплому о высшем образовании и стажу работы. Для работодателей все чаще решающим фактором становится набор конкретных умений и компетенций (hard skills и soft skills), который соответствует новым реалиям рынка. Диплом перестает быть главным пропуском на желаемую позицию — на первый план выходят реальные навыки.

«Фокус смещается на „синих воротничков“, критичными для роста компаний становятся операционные и рабочие роли, а также поиск резервов для роста производительности, оптимизация рабочих процессов и развитие универсальных компетенций, которые позволяют командам брать на себя более широкий круг задач без потери качества», — поясняет Людмила Матюшина.

