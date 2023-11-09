«Без пятен»: В Нижнем Тагиле собирают вещи для военных СВО

Учащиеся школ Нижнего Тагила могут принести в общеобразовательные заведения вещи, которые волонтеры передадут военным в зону СВО, сообщает tagilcity.ru .

Инициатором сбора стала общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест». Родителей и детей проинформировали о сборе вещей во всех интернете-мессенджерах. Вещи принимают до 10 ноября.

Людей просят приносить чистые и поглаженные вещи. Это могут быть простыни и наволочки.

«Нужны одеяла байковые, простыни, наволочки — чистые, постиранные, поглаженные, без пятен. Костыли, если у кого-то есть вдруг», — обращаются организаторы акции.

На этом список необходимых вещей не заканчивается. Военным можно передавать батарейки и медикаменты, продукты питания длительного хранения и средства гигиены, одежду и рюкзаки, витамины.

Жители Нижнего Тагила активно помогают военным СВО. В городе открыт центр гуманитарной помощи «Искра жизни». Волонтеры принимают заявки от бойцов, что именно им требуется в данный момент, и отправляют заявленные предметы. Оставить запрос можно на сайте.

Волонтеры уже примерно понимают, в чем нуждаются военные, поэтому стараются сделать определенный запас, например, одеял или флисовых шапок. За время работы общественники узнали много новых слов.

«Названия некоторых изделий для бойцов СВО звучат, как из сказки — «химера», «леший», «кикимора». Но на самом деле они несут важную задачу — маскировка на местности. «Химера» — это шапка, которая помогает размыть силуэт сверху. «Кикимора» — накидка из множества ленточек зеленого цвета для маскировки в весенне-летний период. У «лешего» те же функции, что и у «кикиморы», но только для маскировки в осенне-зимний период. Есть и более легкий вариант маскировочной накидки, которая скрывает только голову и руки бойца», - пишет TagilCity.ru

Многие вещи волонтеры изготавливают своими руками: маскировочные сети и коврики-пятиточечники, противопролежневые подушки и плащи-палатки, эвакуационные стропы.