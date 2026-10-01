Выныривали синхронно и стремительно уходили вглубь: у Владивостока два кита устроили настоящий спектакль охоты на рыбу

Владивосток стал площадкой для неожиданного морского представления. Вблизи Русского острова наблюдатели заметили двух китов, которые вели себя отнюдь не как случайные гости акватории. Животные то и дело выныривали на поверхность, чем приковали к себе внимание как местных жителей, так и туристов, сообщил vostokmedia.com.

Судя по внешним признакам, речь идет о малых полосатиках — этот вид также известен под названием киты Минке. Усатые киты этого типа считаются одними из самых многочисленных, и в прибрежных водах Приморья они появляются достаточно регулярно, направляясь туда в поисках корма.

Однако на этот раз поведение животных выходило за рамки обычного миграционного визита. Киты не просто зашли в Уссурийский залив транзитом — они явно охотились. Животные действовали синхронно: с равными интервалами поднимались к поверхности, чтобы набрать воздуха, а затем быстро уходили на глубину. Подобная манера говорит о том, что гиганты выслеживали скопления мелкой рыбы.

Как отмечают местные жители, такие морские гости появлялись в акватории Владивостока и раньше, так что нынешний случай — хоть и яркое, но не уникальное для этих вод явление.

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