Листва опала в августе: эксперт рассказал, что стоит за аномально ранним листопадом в Прикамье

Стремительное опадание листвы, замеченное в ряде районов Пермского края, может быть связано с переувлажнением грунта. Такое объяснение приводит профессор Андрей Шихов. По его словам, схожая ситуация наблюдалась в 2015 году, когда летний сезон также отметился аномальными дождями, сообщил properm.ru.

По информации эксперта, аналогичная картина сложилась и в западной части соседней Свердловской области — там листва облетела уже к концу августа, поскольку летом выпало чрезвычайно много осадков. Теплый сентябрь, как отмечается, на эти процессы повлиять не смог.

Для наглядности изданием приведены два спутниковых снимка, сделанных в последние пять дней сентября с разницей в шесть лет — в 2020 и 2026 годах. На них запечатлена территория к северу от Кунгура вдоль реки Сылвы. Если на снимке 2020 года лиственные леса выглядят желтыми, то в текущем году листва уже успела опасть. При этом лето 2026 года оказалось теплее на 0,8°С, а сентябрь — сразу на 3°С.

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