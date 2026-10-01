Черный против белого: какой хлеб лучше выбрать для здоровья

Черный хлеб, на первый взгляд, содержит больше клетчатки, чем белый. Однако важно читать состав, ведь цвет может давать не объем зерна, а солод. Какой хлеб лучше подавать к столу каждый день: ржаной или пшеничный, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Александра Шепелева.

По словам специалиста, для регулярного питания чаще стоит выбирать хлеб из цельного или ржаного зерна. В нем обычно больше пищевых волокон, которые помогают дольше сохранять чувство сытости и поддерживают нормальную работу кишечника. При этом полностью отказываться от белого хлеба здоровому человеку необходимости нет.

«Цвет хлеба сам по себе не говорит о его пользе. Темный хлеб действительно часто содержит больше клетчатки, но нужно смотреть на состав. Иногда продукт выглядит почти черным из-за добавления солода, а цельного зерна в нем немного. Поэтому при покупке лучше читать этикетку и обращать внимание на то, какая мука стоит в составе первой», — объяснила Шепелева.

Белый хлеб может быть вполне уместен в рационе, особенно если он приготовлен из качественной муки и человек соблюдает умеренность в порциях. Проблемой чаще становится не сам хлеб, а количество: несколько больших кусков в дополнение к основному блюду заметно увеличивают калорийность приема пищи.

«Если выбирать хлеб на каждый день, я бы отдавала предпочтение ржаному, цельнозерновому или хлебу с добавлением цельной муки. Но любимый белый хлеб тоже можно оставлять в рационе. Здоровое питание не требует полностью запрещать продукты, которые человеку нравятся», — добавила диетолог.

При выборе в магазине специалист посоветовала смотреть не на надпись «черный» или «полезный», а на состав. Чем понятнее перечень ингредиентов и выше доля цельнозерновой или ржаной муки, тем проще оценить продукт. А еще стоит учитывать размер порции: даже самый богатый клетчаткой хлеб не становится диетическим, если есть его в больших количествах.