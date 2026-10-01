В Минтруде назвали новые размеры материнского капитала на 2027 год

В 2027 году материнский капитал на первого ребенка увеличится до 778,5 тысячи рублей, а на второго — до 1 млн 28,7 тысячи рублей, если семья не получала выплату при рождении первенца. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сколько вырастут выплаты

Согласно озвученным данным, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится на 49,6 тысячи рублей и достигнет 778,5 тысячи рублей. Выплата на второго ребенка, если право на нее ранее не использовали, вырастет на 65,5 тысячи рублей — до 1 млн 28,7 тысячи рублей.

Кого коснется повышение

Повышенный размер выплаты на второго ребенка предусмотрен для семей, которые не оформляли материнский капитал на первого. Если сертификат на первенца уже был получен, применяется другой порядок предоставления господдержки.

Увеличение маткапитала запланировано на 2027 год и направлено на сохранение финансовой поддержки семей с детьми.