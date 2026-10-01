Подмосковные педагоги стали финалистами телешоу «Классная тема!»

Педагоги из Подмосковья вошли в число финалистов телешоу «Классная тема!», итоги народного голосования за учителей-предметников объявили на Форуме классных руководителей в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

По результатам голосования, которое проходило в сервисе «Опросы» Сферума на базе национального мессенджера «MAX», финалистами проекта стали учитель математики Гимназии им. Е.М. Примакова Одинцовского округа Денис Слонимский и учитель русского языка и литературы школы №26 им. В.Н. Никишина города Балашиха Руфина Байкова.

В общей сложности в мероприятии приняли участие 35 полуфиналистов, каждый из которых представил урок по своему предмету. В начале 2027 года финалисты примут участие в финальном шоу на телеканале «Россия».

Телешоу проводят пятый год Министерством просвещения РФ и телеканалом «Россия». Проект является частью федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети».

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