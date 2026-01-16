Без слез и испуга: три главных правила, как окунуть ребенка в прорубь без вреда для здоровья

Крещенское купание может быть открыто и для детей, однако требует от них не только физической, но и психологической готовности. Рекомендации родителям, планирующим приобщить ребенка к этой зимней традиции, дала Елена Адулас — врач-реабилитолог из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, сообщил rosbalt.ru.

Специалист подчеркивает, что ключевым условием является искреннее желание самого ребенка и его позитивный настрой. Если участие в обряде вызывает у него тревогу или внутренний протест, погружение в ледяную воду способно спровоцировать сильный испуг и паническое состояние, что может привести к серьезному психологическому стрессу.

По мнению врача, минимальный возраст, при котором ребенок способен осознанно принять такое решение, составляет 7–10 лет. Пребывание в проруби для детей должно быть предельно коротким — не более десяти секунд. Ныряние с головой полностью исключено. Обязательным условием является предварительное систематическое закаливание организма ребенка.

Ранее сообщалось, что более 200 купелей подготовили в Подмосковье к крещенским купаниям.