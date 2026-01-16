Более 200 купелей подготовили в Подмосковье к крещенским купаниям

В Подмосковье для проведения крещенских купаний подготовили 206 купелей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Купели обустроили при храмах, на открытых водоемах и прудах. На площадках оборудовали удобные спуски в воду, настилы, теплые раздевалки. У каждой купели организуют дежурство спасателей, медиков, полицейских, пожарных.

Безопасность граждан будут обеспечивать более 3,3 тыс. человек. Также задействуют 829 единиц техники.

Инспекторы взяли на учет места проведения богослужений. Это свыше 284 храмов, церквей и соборов. Особое внимание было уделено тому, чтобы пути эвакуации соответствовали требованиям пожарной безопасности, и наличию исправных первичных средств пожаротушения.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил провести все требуемые подготовительные мероприятия к Крещению.