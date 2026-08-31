Без страховки, но с чужим авто: россиянину удалось отстоять в суде ₽1 млн и не платить налог

В Мариинском городском суде завершилось разбирательство по необычному делу, которое могло стоить местному жителю кругленькой суммы. Как рассказал официальный представитель суда Алексей Бушуев, история началась с того, что гражданин Абхазии ввез в Россию японский минивэн, но затем по каким-то причинам не вывез его обратно в установленный срок. В результате машина, по сути, оказалась брошена на территории РФ, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Спустя время транспортное средство неожиданно нашлось в Кузбассе. Причем за рулем автомобиля в момент обнаружения находился местный житель. Мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД за отсутствие страхового полиса, и в ходе проверки выяснилось, что машина числится как не вывезенная за пределы страны.

По закону, за нарушение сроков временного ввоза автомобиля предусмотрен крупный штраф, а точнее — огромный таможенный налог. Краснодарские таможенники, в чьей юрисдикции находилось дело о ввозе минивэна, решили наложить финансовое бремя именно на сибиряка, который оказался за рулем. Сумма, которую требовали с мужчины, превысила ₽1 млн.

Однако кузбассовец не сдался. В суде он сумел доказать, что никоим образом не является владельцем иномарки — он всего лишь временно сел за руль по просьбе хозяина и не имеет к автомобилю никакого отношения. Судья признал доводы убедительными. В итоге гражданина полностью освободили от необходимости выплачивать деньги. Решение суда уже вступило в законную силу и не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

«В суде было доказано, что ответчик выступал лишь в роли водителя и какими-либо полномочиями в отношении спорного автомобиля наделен не был», — заявил Бушуев.

Ранее сообщалось, что житель Кузбасса оставил таксиста без оплаты заказа из города в село за ₽14 тыс.