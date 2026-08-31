В Кемерове эвакуируют кардиодиспансер: на электронную почту пришло сообщение о бомбе от 15-летнего подростка

В понедельник, 31 августа, в редакцию VSE42.RU обратился осведомленный источник, который сообщил о чрезвычайной ситуации в Кемерове. По его словам, Кузбасский кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша экстренно эвакуируют. Все случилось в первой половине дня, когда персонал и пациенты еще только начинали рабочий день.

По данным источника VSE42.RU, причиной внеплановой эвакуации стало анонимное сообщение о возможном минировании здания. Письмо поступило на официальную электронную почту медицинского учреждения. Как выяснилось позднее, послание было отправлено от имени 15-летнего школьника. В своем обращении подросток заявил, что заложил внутри диспансера самодельное взрывное устройство. Было ли это реальной угрозой или чьей-то глупой шуткой, предстоит выяснить специалистам.

Источник уточнил, что из здания кардиоцентра оперативно вывели всех находившихся там людей — как пациентов, так и медицинский персонал. Внутри здания работает кинолог.

По данным источника, часть эвакуированных высказала предположение, что происходящее может быть плановыми учениями по отработке действий при угрозе террористического акта. Однако официального подтверждения этой версии на момент публикации не поступало.

В Министерстве здравоохранения Кузбасса прокомментировали ситуацию редакции VSE42.RU.

«В целях безопасности была незамедлительно проведена эвакуация сотрудников и пациентов стационарных и поликлинических отделений. В настоящее время специализированные службы проводят тщательную проверку всех помещений. Пациенты размещены в безопасных зонах. Прием пациентов будет возобновлен сразу после получения разрешения от соответствующих органов», — отметили в ведомстве.

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