Стали известны сроки восстановления полузащитника «Зенита» Вендела

Журналист Пабло Оливейра сообщил, что восстановление полузащитника «Зенита» Вендела затянется. Бразилец не сможет помочь петербургскому клубу в матчах против ЦСКА и «Локомотива».

По информации источника, Вендел вернется в строй не раньше октября. Один из лидеров «Зенита» был заменен в концовке матча со «Спартаком» (0:2) из-за повреждения, которое поначалу не казалось столь серьезным.

Как отмечает Оливейра, «Зенит» ищет усиление в центр полузащиты и уже наметил несколько кандидатур среди бразильских игроков. В частности, петербуржцы могут вернуться к кандидатуре Данило из «Ботафого», который уже отказывался от трансфера в Россию.

По мнению журналиста, приход нового футболиста в «Зенит» может ускорить трансфер Луиса Энрике, которым предметно интересуется итальянская «Рома».

После шести туров «Зенит» занимает третье место в РПЛ, набрав 12 очков. Лидирует в турнире «Краснодар» с 18 баллами.