Атака БПЛА ВСУ на регионы России 31 августа 2026: ПВО сбила дроны над Москвой и Воронежем

В ночь на 31 августа 2026 года российские регионы подверглись атакам беспилотников и ракетным обстрелам Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Белгородской области, где в результате ракетного удара по коммерческому объекту погибли два человека и 16 получили ранения. Силы ПВО отразили атаки в Московском, Воронежском, Тульском, Ростовском и других регионах.

Белгородская область: двое погибших, 16 раненых при ракетном обстреле

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о ракетном ударе ВСУ по коммерческому объекту в Белгороде. Погибли взрослый мужчина и 16-летний подросток. Ранения получили 16 человек, среди них семеро подростков 16-17 лет, один находится в тяжелом состоянии. При атаке загорелись семь складов, у одного обрушилась крыша.

В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал машину скорой помощи, перевозившую раненую женщину. В результате две женщины-фельдшера получили осколочные ранения, одна из них — в тяжелом состоянии. Машина скорой помощи загорелась. Также в Октябрьском повреждены автобус, автомобиль и гараж.

Брянская область: женщина ранена при атаке дрона на автомобиль

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в поселке Тарасовка Стародубского района. Ранена женщина-водитель, она госпитализирована.

Москва и Московская область: шесть сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников, летевших на столицу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. На фоне атаки временно ограничивалась работа аэропортов Внуково и Домодедово.

Воронежская область: 12 сбитых БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации 12 беспилотников над регионом за ночь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Тульская область: два сбитых БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены два украинских беспилотника над регионом. Губернатор предупредил о сохранении опасности атаки БПЛА.

Ростовская область: более 30 сбитых БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь силы ПВО сбили более 30 беспилотников над регионом. Беспилотники уничтожены в Тарасовском и Миллеровском районах, а также в акватории Таганрогского залива.

Ленинградская область: сбиты 42 БПЛА, возгорание в промзоне

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбиты 42 беспилотника. При атаке БПЛА в промышленной зоне Киришей зафиксировано возгорание, на месте работали экстренные службы.

Другие регионы: ограничения полетов

В ночь на 31 августа вводились временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Геленджика, Тамбова, Пензы, Саратова, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы, Ижевска и Внуково. К утру часть ограничений сняли.