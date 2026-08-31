Повторил трюк из фильма, но ответила бывшая жена: россиянин устроил побег от таксиста

В Кемеровском районном суде завершилось рассмотрение необычного уголовного дела. Местный житель решил сэкономить на поездке, вдохновившись сценами из голливудских фильмов. Как проинформировали в судебном ведомстве, мужчина заранее знал, что не сможет расплатиться за дальний рейс, однако это его не остановило, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, пассажир заказал такси из популярного туристического поселка Шерегеш в село Силино, расположенное под Кемеровом. Расстояние между этими населенными пунктами составляет около 200 километров — поездка обошлась бы в ₽14 315. Однако, когда автомобиль прибыл в пункт назначения, пассажир вместо того, чтобы рассчитаться, вышел из машины и скрылся, оставив водителя в недоумении и без оплаты.

«В ходе следствия он признал вину и пояснил, что воспользовался способом обмана, увиденным в фильме», — сообщил Дмитрий Бакальчук, консультант суда.

Таксисту ничего не оставалось, кроме как обратиться в правоохранительные органы. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина не собирался платить изначально — он умышленно заказал поездку, не имея на это средств, что квалифицируется как мошенничество.

По данным издания, расплачиваться за киношную хитрость пришлось его бывшей супруге. Женщина, узнав о случившемся, перевела водителю ₽15 тыс. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Несмотря на то, что материальный ущерб был возмещен, закон требует наказания за сам факт обмана. В итоге кузбассовца приговорили к 200 часам обязательных работ.

Ранее сообщалось, что мошенники начинают разговор с обычного бытового вопроса.