«Рома» нацелилась на вингера «Зенита» Луиса Энрике

Итальянская «Рома» заинтересована в приобретении вингера «Зенита» Луиса Энрике, в котором видит главное усиление атаки. Об этом сообщили несколько источников.

По данным ESPN, итальянский клуб готов заплатить до €40 млн с учетом разнообразных бонусов. При этом структура выплат не приводится.

Журналист Пабло Оливейра сообщил, что «Рома» подготовила и новое, несколько измененное предложение. Клуб предлагает €5 млн за аренду игрока с опцией выкупа за €30 млн.

В любом случае, «Роме» нужно решать вопрос экстренно, поскольку трансферное окно в Европе закроется 1 сентября.

Луис Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года. За это время на его счету восемь голов и семь ассистов в 54 матчах. В нынешнем сезоне в шести играх в чемпионате и Кубке России участник мундиаля результативными действиями не отметился.

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» Вендел вернется в строй не раньше октября.