Фигуристка Андреева рассказала, почему покинула группу Тутберидзе

По данным источника РИА Новости, спортсменка может продолжить карьеру в академии Татьяны Навки.

Фигуристка рассказала, что ее возвращение после проблем со здоровьем было очень непростым, но она настроена продолжать карьеру.

«Я благодарна всем, кто поддерживал меня в это время и помог не потерять любовь к фигурному катанию. Сейчас я выбираю идти дальше. Мне важно оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе: после травм, в период взросления, поиска формы и возвращения к себе. Где есть внимание, уважение, вера и желание работать вместе», — написала Андреева в соцсетях.

Ранее воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян рассказала, что начала работу с тренером Инной Гончаренко.