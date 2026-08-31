ООО «ТАИ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 11 сентября
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
Основание проведения торгов – поручения ТУ ФАУГИ в МО, постановления СПИ ГУФССП по МО.
Организатор торгов (Продавец) – ООО «Торги арестованным имуществом», действует на основании ГК № 100095304124100017 от 19.08.2024г.
Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.
Дата начала приема заявок на участие в торгах – 31.08.2026
Дата окончания приема заявок –09.09.2026
Дата, время проведения торгов – 11.09.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.
Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.
Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:
1. Кв-ра, общ.пл. 72,9 кв.м., к/н: 50:50:0000000:5899, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, д. 8, кв. 116. П.1295-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Куванников А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 11 272 000,00 р.
2. Кв-ра, общ.пл. 88,4 кв.м., к/н: 50:15:0000000:31750, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 53, кв. 170. П.1303-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Ким А.И. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 9 569 621,60 р.
3. Кв-ра, общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:15:0010122:297, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Белякова, д. 14, кв. 38. П.1306-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Буров А.И. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 068 800,00 р.
4. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:29:0071607:243, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Задорожная, уч. № 42. П.1292-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Черняев Ю.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 506 400,00 р.
5. Жилой дом, общ.пл. 76,4 кв.м., к/н: 50:29:0030308:2264; Зем.уч., общ.пл. 1327 кв.м., к/н: 50:29:0030308:428. Адрес: МО, г.о. Воскресенск, д. Золотово. П.1293-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Кузяев С.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 392 000,00 р.
6. Зем.уч., общ.пл. 1500 кв.м., к/н: 50:29:0060217:228, адрес: МО, р-н Воскресенский, с/пос. Фединское, с. Карпово, ул. Заозерная, уч. 49. П.1314-ТАИ от 13.08.26. Собств.: Трясца К.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 633 600,00 р.
7. Кв-ра, общ.пл. 40,2 кв.м., к/н: 50:29:0030107:3049, адрес: МО, г.о. Воскресенск, г. Белоозерский, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 15. П.1319-ТАИ от 13.08.26. Собств.: Бочков А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 3 823 200,00 р.
8. Жил. дом, общ.пл. 171,6 кв.м., к/н: 50:29:0030205:1260; Зем.уч., общ.пл. 952 кв.м., к/н: 50:29:0030205:1107. Адрес: МО, г.о. Воскресенск, с. Михалево, ул. Сосновая, д. 39. П.1320-ТАИ от 13.08.26. Собств.: Титова Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 11 583 200,00 р.
9. Кв-ра, общ.пл. 34,2 кв.м., к/н: 50:28:0060113:7695, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 1, кв. 302. П.1309-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Магаррамов О.А. оглы. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 4 048 800,00 р.
10. Жил. дом, общ.пл. 96,1 кв.м., к/н: 50:23:0020115:996; Здание, общ.пл. 113,9 кв.м., к/н: 50:23:0020115:12464; Зем.уч., общ.пл. 2333 кв.м., к/н: 50:23:0100850:22. Адрес: МО, р-н Раменский, п. Кратово, ул. Высоковольтная, д. 45. П.1305-ТАИ от 12.08.26. Собств.: Тимофеева А.С., Тимофеева С.С. Взыск: ООО КБ Мегаполис. Цена: 12 600 000,00 р.
11. Кв-ра, общ.пл. 79,5 кв.м., к/н: 50:14:0040341:2289, адрес: МО, дер. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, д 1, корп. 4, кв 105. П.1311-ТАИ от 13.08.26. Собств.: Мамбеталиева С.А. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 5 622 400,00 р.
Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:
1. Кв-ра, общ.пл. 58,7 кв.м., к/н: 50:28:0050105:3010, адрес: МО, г. Домодедово, ул. Творчества, д. 5, корп. 2, кв. 268. П.1256-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Филиппова А.В. Взыск: ПАО Промсвязьбанк. Цена: 4 503 640,00 р.
2. Кв-ра, общ.пл. 54,1 кв.м., к/н: 50:28:0000000:4864, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Северная, д. 4, кв. 597. П.1260-ТАИ от 23.07.26. Собств.: Ульянов К.Б. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 618 832,00 р.
3. Зем. уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:11:0020104:28236, адрес: МО, г. Красногорск, д. Нефедьево. П.1270-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Приходченко Р.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 301 120,00 р.
4. Кв-ра, общ.пл. 76,1 кв.м., к/н: 50:11:0020408:6902, адрес: МО, Красногорский мун. р-н, с/п Отрадненское, д. Путилково, Спасо-Тушинский б-р, д. 9, кв. 199. П.1274-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Потапов Г.А. Взыск: ООО «Афанасьевский-7». Цена: 8 208 960,00 р.
5. Кв-ра, общ.пл. 84,9 кв.м., к/н: 50:20:0020109:3593, адрес: МО, р-н Одинцовский, рп. Новоивановское, ш. Можайское, д. 51, кв. 310. П.1055-ТАИ от 22.04.26. Собств.: Сугаипов Ю.А., Сулейманова Д.Б. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 9 447 463,72 р.
6. Зем. уч., общ.пл. 900 кв.м., к/н: 50:33:0030502:46, адрес: МО, Ступинский р-н, с/п Леонтьевское, в р-не д. Захарово, СНТ «Глинки», уч-к 21. П.1275-ТАИ от 31.07.26. Собств.: Камерцельт Е.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 227 120,00 р.
7. Кв-ра, общ.пл. 59,7 кв.м., к/н: 50:14:0050102:527, адрес: МО, г. Щелково, ул. Неделина, д. 16, кв. 1. П.1244-ТАИ от 17.07.26. Собств.: Абдуллаева Н.М. Взыск: ПАО Банк Уралсиб. Цена: 5 127 200,00 р.
8. Кв-ра, общ.пл. 41,1 кв.м., к/н: 50:46:0030102:1633, адрес: МО, г. Электросталь, пр-кт Южный, д. 7, к. 3, кв. 8. П.1166-ТАИ от 11.06.26. Собств.: Гук Н.В. Взыск: КПК «Фонд ипотечного кредитования». Цена: 3 490 440,00 р.
9. Кв-ра, общ.пл. 51 кв.м., к/н: 50:46:0030202:227, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Красная, д. 80, кв. 51. П.1225-ТАИ от 01.07.26. Собств.: Здешнева Е.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 3 175 023,36 р.
Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://tai-torg.ru/, https://www.fabrikant.ru/, тел.: +7(995)916-82-82, e-mail: torgaim@bk.ru.