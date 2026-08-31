В Подмосковье к 1 сентября откроют новые инвестиционные школы

В 2026 году в Подмосковье к 1 сентября откроются новые школы, построенные за внебюджетные средства, они смогут принять почти 5,5 тыс. учащихся. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Застройщики возводят их за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, чтобы обеспечить комплексное и сбалансированное развитие территорий. Одна из школ уже приняла первых учеников — в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске. Оставшиеся шесть учебных заведений начнут работу 1 сентября. Среди них — учреждение в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске, в ЖК «Первый квартал» Ленинского округа, в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках и в ЖК «Ривер Парк» Королева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.