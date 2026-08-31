Врач «Динамо» заверил, что Тюкавин будет готов к матчу со «Спартаком»

Главный врач московского «Динамо» Михаил Бутовский рассказал «Матч ТВ», что нападающий команды Константин Тюкавин восстановился после травмы и сможет принять участие в матче со «Спартаком».

Тюкавин пропустил в шестом туре РПЛ дерби с «Локомотивом» (1:0) из-за повреждения, которое в итоге оказалось не слишком серьезным.

«С Тюкавиным все хорошо, он чувствует себя отлично и будет готов к «Спартаку», — заверил Бутовский.

Лидер атаки бело-голубых в нынешнем чемпионате забил два мяча в пяти играх. Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет в рамках седьмого тура РПЛ 6 сентября.

После шести туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице с 13 очками, «Динамо» идет на шестой строчке с 10 баллами.