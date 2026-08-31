Десять медведей ликвидированы: введен режим повышенной готовности после 37 обращений жителей Кузбасса за два дня

В районе Калтана охотниками были ликвидированы десять медведей, которые представляли прямую угрозу для местного населения. Об этом заявил глава города Константин Коробкин, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации властей, активность хищников резко возросла в последние дни. В единую дежурно-диспетчерскую службу в пятницу, 28 августа, поступило 22 обращения от встревоженных граждан, а в субботу, 29 августа, — еще 15. Столь массовые сигналы вынудили муниципальные власти принять экстренные меры: в городе был введен режим повышенной готовности.

«Группы охотников продолжают круглосуточное дежурство. Меры по обеспечению безопасности населения проводятся в плановом режиме», — отметил мэр.

В администрации подчеркивают, что ситуация сейчас находится под контролем. Тем не менее жителей и гостей Калтана призывают сохранять бдительность. В случае обнаружения следов пребывания диких животных или при непосредственной встрече с медведем необходимо незамедлительно сообщать в экстренные службы по единому номеру 112. Спасатели и правоохранители готовы оперативно реагировать на любые сигналы.

Ранее сообщалось, что охотовед раскрыл главное правило выживания при встрече с медведем.