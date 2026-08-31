Экс-арбитр ФИФА указал на грубую ошибку судьи в матче «Спартак» — «Оренбург»

По мнению эксперта, Чистяков допустил грубую ошибку, не удалив в конце первого тайма защитника «Оренбурга» Данилу Ведерникова. На 40-й минуте уралец грубо сыграл против Пабло Солари и заслуживал предупреждения. Для него оно стало бы вторым в матче и повлекло бы автоматическое удаление. Несколькими минутами ранее Ведерников получил глупейшую желтую карточку, помешав Жедсону Фернандешу разыграть штрафной. Защитник «Оренбурга» отбросил мяч, когда португалец уже замахнулся для удара — в итоге Жедсон пробил по воздуху.

«Мое мнение: он должен был получить вторую желтую карточку. Грубый подкат. Он зажевывает ногу соперника, в мяч не играет. Что это, если не карточка? А для него она вторая. Мне кажется, что это очевидная желтая карточка», — сказал Лапочкин.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин посетовал на то, что шестой тур РПЛ оказался богат на спорные судейские решения.