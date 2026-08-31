Джокович проиграл в первом круге US Open: 39-летний серб не выдержал почти пятичасовой поединок

Поединок получился невероятно изнурительным для 39-летнего Джоковича. Поединок продлился четыре часа 40 минут. Легендарный теннисист брал медицинскую паузу из-за болей в спине, его рвало на корте, а в какой-то момент на глазах серба появились слезы.

Впервые с 2006 года Джокович не смог выйти во второй раунд турнира Большого шлема, а на US Open он ранее всегда преодолевал первый круг.

Мариано Навоне 25 лет, за карьеру он выиграл лишь один турнир АТР и не поднимался выше 29-го места в рейтинге.

Отметим, что Даниил Медведев успешно прошел первый круг на US Open, обыграв Юго Гастона в трех сетах. Россиянин является победителем турнира 2021 года.