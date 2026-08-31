Джокович проиграл в первом круге US Open: 39-летний серб не выдержал почти пятичасовой поединок
Новак Джокович проиграл в первом круге US Open в почти пятичасовом матче
Фото: [АТР]
24-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович проиграл в первом круге Открытого чемпионата США 49-й ракетке мира аргентинцу Мариано Навоне — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.
Поединок получился невероятно изнурительным для 39-летнего Джоковича. Поединок продлился четыре часа 40 минут. Легендарный теннисист брал медицинскую паузу из-за болей в спине, его рвало на корте, а в какой-то момент на глазах серба появились слезы.
Впервые с 2006 года Джокович не смог выйти во второй раунд турнира Большого шлема, а на US Open он ранее всегда преодолевал первый круг.
Мариано Навоне 25 лет, за карьеру он выиграл лишь один турнир АТР и не поднимался выше 29-го места в рейтинге.
Отметим, что Даниил Медведев успешно прошел первый круг на US Open, обыграв Юго Гастона в трех сетах. Россиянин является победителем турнира 2021 года.