88% семей экономят: родители устроили охоту за школьной одеждой бывшей в употреблении

Кемеровские родители устроили настоящую охоту за школьной формой в преддверии нового учебного года. Как проинформировали аналитики сервиса «Авито Товары», спрос на одежду для учеников в регионе вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Столь высокий интерес, по данным платформы, наблюдается как к новым вещам, так и к поддержанным. Однако в условиях жесткой экономии подавляющее большинство семей — 88 процентов — отдают предпочтение покупке одежды с «чужих рук».

«Больше всего в Кемерове выросли продажи школьных юбок для девочек в 5,6 раза по сравнению с июлем прошлого года», — отметили эксперты площадки Авито Товары.

По информации аналитиков, при таком ажиотажном спросе цены на новые вещи, напротив, снизились. Так, школьная одежда для девочек теперь стоит в среднем ₽570. Брюки для мальчиков обходятся родителям в ₽630, а рубашки — в ₽843. Такие цифры, по данным аналитиков, демонстрируют необычную рыночную ситуацию, когда рост спроса сопровождается снижением цен.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору букета к 1 сентября.