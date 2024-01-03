В Курской области Железногорского района ВСУ обстреляли регион, вследствие чего была повреждена подстанция, сообщает агентство «РИА Новости» .

В нескольких населенных пунктах региона в среду, 3 января, отсутствует электроэнергия в жилых домах. Глава Курской области Роман Старовойт на странице в интернет-мессенджере сообщил, что подстанцию подключат по резервной схеме на время, пока сотрудники аварийных бригад ликвидируют последствия атак ВСУ. Глава региона пригласил на место происшествия министра ЖКХ и ТЭК.

Ударная волна и перепад напряжения спровоцировали порыв теплотрассы. В итоге в 17 многоквартирных домах отсутствует тепло. Аварийные бригады продолжают работу. Синоптики предупреждают, что в регионе до 7 января сохранится аномальная холодная погода.

Газета The Wall Street Journal опубликовала материал, автор которого предрекает неуспешность любых попыток Украины вернуть свои территории по разным причинам: сильная экономика России, наращивание оборонной промышленности и опустошение складов с вооружениями Запада.