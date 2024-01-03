Газета The Wall Street Journal публикует материал, автор которого высказывает мнение, что Украине необходимо адекватно реагировать на то, что происходит в зоне СВО.

«Даже если Киеву продолжат оказывать поддержку, важно рассмотреть реалистичное окончание войны»

Итоги 2023 года показали, что Киев намерен вернуть территории, которые принадлежали Украине по состоянию на 1991 год. Запад оказывал Киеву поддержку в виде перечисления денег, отправки техники и снарядов, но совместные усилия партнеров и Украины не привели к ожидаемому успеху. Контрнаступление оказалось безрезультатным. В итоге склады с вооружением у Запада и США становятся пустыми.

Россия же за прошедший год укрепила экономику. Введенные санкции не навредили ей. Военная промышленность работает успешно. Запасы снарядов и новой техники постоянно пополняются.

Автор считает, что Киев должен осознать, что не сможет добиться поставленной цели и вернуть свои территории. В 2024 году данная тенденция не изменится.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина точно сможет войти на территорию Крыма и захватить полуостров военным путем. Депутат Иван Шонус рассказал, как к подобным заявлениям относится население Крыма и есть ли шансы у украинского президента реализовать свои планы.