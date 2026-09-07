Библиопродленка, роботы и миллионы книг: библиотеки Подмосковья стали образовательными хабами с продленкой и кружками

Старт учебного года в Подмосковье вновь подтвердил: местные книгохранилища уже не те тихие залы, какими их помнят старшие поколения. Теперь это многофункциональные площадки, где ребята готовятся к занятиям, осваивают азы программирования, монтируют собственные мультфильмы и даже посещают группы продленного дня, сообщил REGIONS.

В распоряжении посетителей — оборудованные компьютерные места с высокоскоростным интернетом, зоны для коллективной работы над проектами. Сотрудники всегда подскажут, где отыскать нужный материал для доклада или реферата.

Активно внедряются и цифровые сервисы: через проект «ЛитРес: Школа» открыт доступ к электронным изданиям и аудиокнигам по школьной программе. Действует и платформа «НЭБ.Дети» с обширной коллекцией оцифрованных документов — в области функционируют 70 виртуальных читальных залов.

«Все просто: обращаешься к библиотекарю, он оформляет личный логин и пароль. Дальше — заходишь на school.litres.ru или в мобильное приложение и получаешь доступ к электронным и аудиокнигам из школьной программы и для внеклассного чтения. И самое удобное — книги можно читать офлайн», — поделился с REGIONS Иван Ермаков из Мытищ.

В нескольких муниципалитетах успешно реализуется проект «Библиопродленка», который помогает родителям, не имеющим возможности забрать ребенка сразу после звонка. Школьники остаются в библиотеке, делают уроки, участвуют в играх и творческих мастер-классах. Такая возможность предусмотрена в Балашихе, Домодедове, Клину, Одинцове и Королеве.

«Здорово, что в нашей библиотеке в Балашихе есть библиопродленка. Сын учится в начальной школе. Бабушки и дедушки живут далеко, а я не всегда могу забрать своего второклассника сразу после уроков — и в этом случае очень выручает такой формат работы библиотеки», — сказала REGIONS Татьяна Черезова из Балашихи.

На базах учреждений работают объединения по робототехнике, программированию, видео- и анимационным студиям.

«Современные библиотеки сегодня — это не про тишину и строгие правила, а про свободу выбора, поддержку и возможности», — отмечают в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Всего в регионе насчитывается свыше 920 библиотек, которые обслуживают более 2 млн человек — это на треть больше, чем четыре года назад. Детей до 14 лет среди читателей порядка 200 тысяч. Модельные библиотеки демонстрируют еще более впечатляющую динамику: число их посетителей увеличилось на 80%, а частота посещений выросла втрое.

Ранее сообщалось, что более 1,2 млн читателей присоединились к порталу «Библиотеки Подмосковья».