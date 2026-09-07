Массовая атака БПЛА ВСУ на регионы России 7 сентября 2026-го: сколько дронов сбито — последние новости
В течение ночи с 6 на 7 сентября дежурные средства противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Министерства обороны РФ, массированная атака была отражена над территориями 19 субъектов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом информирует ТАСС.
Масштаб атаки и география работы сил ПВО
Ключевые факты о крупнейшей ночной атаке беспилотников:
- Общее количество: За период с 20:00 мск 6 сентября до 08:00 мск 7 сентября нейтрализовано 306 БПЛА самолетного типа.
- Регионы перехвата: Воздушные цели были уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями.
- Национальные республики и края: Атака отражена над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем.
- Морские акватории: Часть БПЛА была ликвидирована над акваториями Азовского и Черного морей.