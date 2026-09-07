Без увольнений и лишних трат: как подмосковные заводы экономят миллиарды

Покупая в магазине хлеб, мясную продукцию или кондитерские изделия, потребитель редко задумывается о длинном пути, который проходит каждый товар — от поступления сырья до выкладки на витрину. За каждой упаковкой — колоссальный труд персонала, десятки производственных циклов и отлаженная логистика. Любой сбой в этой цепочке наносит урон экономике предприятия и в конечном счете способен сказаться на стоимости продукции. REGIONS изучил , каким образом в Московской области помогают заводам функционировать продуктивнее — без кадровых потерь и с многомиллиардной выгодой.

Речь идет о федеральном проекте «Производительность труда», который с 2019 года внедряется в регионе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Региональном центре компетенций (РЦК) Московской области разъяснили, что основная задача — наращивание эффективности посредством разумной оптимизации производственных процессов. Специалисты организации не просто знакомят трудовые коллективы с инструментарием бережливого производства, но и сопровождают преобразования поэтапно.

«Речь идет не о масштабных финансовых вливаниях, а о поиске и устранении скрытых потерь, внедрении методик бережливого производства. Деталь едет из цеха в цех лишние 50 метров — потеря времени. Рабочий ждет запчасть полчаса — простой станка. На складе пылится неходовой товар — замороженные деньги», — пояснил REGIONS директор РЦК Денис Медведев.

За семь лет к программе присоединились 399 подмосковных предприятий, 52 из которых стали участниками в текущем, 2026 году. По результатам 2024-го регион вошел в число лидеров общероссийского рейтинга в рамках упомянутого нацпроекта.

«Проект „Производительность труда“ охватывает приоритетные отрасли Московской области, включая обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, логистику и хранение, туризм, ресурсоснабжающие организации. Результаты радуют: в среднем участникам проекта удается на 35% сократить время выполнения работ и на 57% увеличить выработку на одного сотрудника — и все это без покупки нового оборудования», — рассказал REGIONS Денис Медведев.

Президент страны Владимир Путин поставил новую стратегическую задачу: к 2030 году охватить подобными преобразованиями не менее 40% средних и крупных организаций в базовых несырьевых отраслях. Приоритетное внимание предполагается уделить сферам с высокой численностью занятых, прежде всего обрабатывающей промышленности.

«335 предприятий уже успешно завершили внедрение бережливых технологий на пилотных проектах. Суммарный экономический эффект для компаний-участников превысил ₽12 млрд», — сказали изданию в пресс-службе Регионального центра компетенций.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев и Денис Мантуров поздравили коллектив РКК «Энергия» с юбилеем предприятия.