С удобной планировкой и шикарным видом: медсестра из Химок купила жилье по «Соципотеке»

Специалист Наталья Тенизбаева, которая работает медицинской сестрой кабинета врача - эндоскописта в ГБУЗ МО «Химкинская клиническая больница», приобрела квартиру по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, новая участница узнала про нее от коллеги. Теперь из съемного жилья она вместе с семьей уже переехала в новую трехкомнатную квартиру.

«Мы продолжаем делать ремонт в своем темпе, но эти хлопоты для нас приятные. Квартиру взяли недалеко от той которую снимали, поэтому район менять не пришлось. Дети ходят в тот же садик, а недалеко от дома есть школа для них, и моя работа тоже рядом. Квартира большая, с удобной планировкой и шикарным видом из окна», — рассказала Наталья.

Принять участие в проекте могут медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.