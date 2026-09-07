Искусствовед Артем Москвин сделал Татьяне Плаксиной предложение под руководством Любови Успенской

Молодой человек сделал предложение руки и сердца прямо в гримерке будущей тещи сразу после ее сольного концерта. Интересно, что к этому шагу Артема подтолкнула сама Успенская, а Татьяна ответила согласием.

При этом Москвин не подарил возлюбленной помолвочное кольцо. Молодой человек считает, что для достойного предложения нужно кольцо с большим бриллиантом, поэтому он пришел к выводу, что должен купить его примерно за миллион рублей. Татьяна полностью поддержала возлюбленного в этом вопросе.

«Можно и баранку на палец надеть, но с такой любовью это сделать, что девушка будет счастлива. Но моя точно не будет счастлива, поэтому нужен хороший, большой бриллиант», — отметил Артем.

Успенская с юмором отнеслась к ситуации и пошутила, что в случае расставания готова оставить зятя себе.

Стоит отметить, что Москвин — первый избранник Татьяны, которого одобрила ее мать. Любовь Залмановна отмечает, что Артем старается ухаживать за всеми членами семьи, приходит с цветами для нее, для дочери и даже для домработницы.

Уже несколько месяцев молодой человек живет вместе с Татьяной в подмосковном доме Успенской. Дата свадьбы пока неизвестна, но Татьяна уже решила поменять фамилию и хочет стать Успенской-Москвиной.

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