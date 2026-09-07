В Подмосковье водителям рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 7 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Волоколамском, Новорижском, Минском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей предупредили о небольшом дожде в течение дня и призвали быть осторожными за рулем, держать увеличенную дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.