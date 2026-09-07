Компьютерное зрение в коровнике: как в Приморье снимали первый российский киберсериал об ИИ

Автором, режиссером и продюсером ленты выступил президент Фонда социального кино Михаил Комлев. Как он отметил в интервью ИА «Восток-Медиа», работа над сериалом заняла около 2,5 лет. Идея родилась в тот период, когда об искусственном интеллекте заговорили повсеместно, однако у большинства не было четкого понимания, что это за инструмент и как его можно применять на практике.

«Над созданием первого в России документального научного киберсериала «Искусственный интеллект будущего» мы работали при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вместе с командой объехали многие города России, от Владивостока до Калининграда. В проекте приняли участие более 100 экспертов: известные ученые, врачи, учителя, изобретатели и инноваторы», — Михаил Комлев рассказал в интервью ИА «Восток-Медиа» на полях Восточного экономического форума.

На тематических деловых мероприятиях, по словам Комлева, он нередко замечал, что выступающие сами не имели ясного представления о предмете обсуждения. Именно это и подтолкнуло его к созданию масштабного проекта, который наглядно демонстрирует, как ИИ работает в России.

«Основная цель сериала — это просвещение молодого поколения. Мы хотели рассказать и показать, как используется ИИ на практике в образовании, медицине, науке, кибербезопасности, экологии, цифровизации, городской среде, космосе и во многих других сферах», — отметил режиссер.

По словам спикера, особый акцент создатели сделали на региональной составляющей. Снимать фильм исключительно в Москве, где сосредоточены передовые технологические разработки, не хотелось. Задача была показать многогранность страны и разнообразие сфер, в которых искусственный интеллект уже сегодня находит применение.

Сам режиссер признался, что никогда бы не подумал, что отправится на съемки в коровник. Однако именно там обнаружился наглядный пример эффективного использования технологий: системы «компьютерного зрения» помогают фермерам оперативно выявлять и изолировать больных животных, благодаря чему потребители получают только качественное молоко. Приморский край, как подчеркнул Комлев, приятно удивил степенью внедрения ИИ в различные сферы деятельности.

Ранее режиссер Буслов подтвердил, что работает над продолжением «Бумера».