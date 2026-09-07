Подмосковная рапиристка Дзобаева одержала победу на турнире «Балтийский старт»

Подмосковная спортсменка Маргарита Дзобаева (Люберцы) одержала победу в рамках Всероссийского кадетского турнира по фехтованию «Балтийский старт» в соревнованиях рапиристок. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором месте оказалась Мелания Мельник (Санкт-Петербург), третье разделили Варвара Сатаева (Санкт-Петербург) и Иллария Ионина (Москва).

Участниками турнира в общей сложности стали 123 спортсмена, он ежегодно проходит в Выборге. Для Маргариты Дзобаевой эта победа стала продолжением успешной серии выступлений в сезоне, в мае она выступила в составе сборной области завоевала золото командного первенства России среди юниорок, в июне - стала чемпионкой России в командных соревнованиях среди спортсменов до 15 лет. Отметим, что состязания прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.